MVP llegó, se coronó campeón y se fue con dinero

El estadounidense recurrió a su experiencia para imponerse a Blue Diamond Thunder y King SheMc, en una lucha de triple amenaza, y conquistar la faja de mayor prestigio en dicha empresa panameña de lucha libre.

En los momentos culminantes del combate, Blue Diamond Thunder hizo un 'frog splash' (plancha estilo sapito) desde la cuerda superior del nuevo cuadrilátero del GWE Center. Aunque cayó sobre King SheMc, no pudo cubrirlo por un fuerte dolor en sus costillas.

King SheMc comenzaba a levantarse de la lona, lo que aprovechó MVP para conectar una patada en la cabeza del maltrecho luchador; le aplicó un toque de espalda y tras el conteo de tres palmadas ganó el título.

"Son luchadores muy talentosos", manifestó MVP sobre sus dos rivales. "Ambos tienen las herramientas para ser 'top players' (luchadores de élite)."Me impresionaron gratamente, a pesar de que en Panamá no hay una gran plataforma para crear talento... sus habilidades me impresionaron."

Una vez ganó la lucha, MVP aceptó la oferta del máximo propietario de la GWE, Tommy, quien le entregó una bolsa con dinero a cambio del cinturón.

"Me fui con un premio más alto, porque me fui con dinero", comentó el norteamericano, con la ayuda de un intérprete. "Al principio me pagaron para ganar el título y ahora el título está con el dueño. Yo solo vine a hacer mi trabajo", agregó.

Además MVP manifestó que le gustó Panamá y aunque no pudo conocer mucho del país, le agradaron la comida, las mujeres, la gente y el Canal de Panamá.

¿Qué más pasó?

En otra contienda de la velada, El Chakal conquistó el Campeonato Latinoamericano de la GWE al imponerse a Crush y Allen Anderson en una triple amenaza.

Además, el Team Caribe se quedó con los títulos en parejas tras vencer al Anarchy Squad y Ricky Fisher triunfó sobre Valeck Cuervo.

B Boy Lang venció a Demian Killmister y, en la lucha inter-género, Pandora Blake superó a AB Wrestling.