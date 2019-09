Relacionados GWE presentará una nueva cara en Septiembre Negro

El luchador estadounidense ya está en Panamá y aseguró que sale de los países que ha visitado con oro en su cintura y en la 'tierra del Canal' no será la excepción.

"Me enfrentaré a luchadores panameños jóvenes y hambrientos", reconoció. "No subestimaré a mis rivales. Ellos no tendrán mis habilidades, pero tienen algo que yo no tengo; hambre (de triunfo)."

MVP le deseó la mejor de las suertes a King SheMc y a Blue Diamond Thunder, pero manifestó que no permitirá que ellos hagan un nombre a expensas de él, de su trayectoria ni de su legado.

"En la manada hay leones jóvenes que quieren tomar el lugar del león líder porque se creen más fuertes", expresó el luchador a través de una analogía. "Pero el león líder tiene cicatrices y está probado en la batalla."

Entre los títulos obtenidos por este gladiador del ring está el Campeonato de Estados Unidos de la WWE, que lo ganó en dos ocasiones, el cinturón en parejas de WWE junto a Matt Hardy y fue el primero en ganar la faja intercontinental de IWGP de Japón.

Ese combate será uno de los seis que están programados para Septiembre Negro que se realizará en el GWE Center de Transístmica a través de las 6:45 p.m.