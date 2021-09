El reportero de MLB Network, Jon Heyman, dio la información en su cuenta de Twitter y detalló que Tejada jugará para el equipo de Triple A de los Medias Blancas, Charlotte Knights, al que se incorporará este fin de semana en el estado de Virginia para la serie que disputan ante los Norfolk Tides, filial de los Orioles de Baltimore.

Ruben Tejada has accepted a minor league deal with the White Sox and will meet the AAA team in Norfolk VA for the weekend series.