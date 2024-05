Diputada Zulay Rodríguez anuncia que presentará impugnación

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada Zulay Rodríguez anunció que se prepara para impugnar los resultados de las elecciones para diputado de San Miguelito, circuito por el que corría y que no logró los votos para una reelección.

De acuerdo con Zulay, se encuentra a tan solo 64 votos para obtener el residuo y regresar a la Asamblea Nacional.

"Por 64 votos, que yo tenía muchísimos más, que me quitaron y le pusieron a este movimiento Vamos, yo no les voy a reclamar si ellos le dieron mil, dos mil, lo que le hayan dado porque eso no es mi problema, mi problema es que me han quitado mis votos ejercidos voluntariamente" señaló Rodríguez.

La diputada también manifestó que los votos representan un ejercicio democrático y no le parece correcto que se los hayan quitado a ella para según sus palabras, adjudicárselo a los candidatos de la coalición Vamos, ya que por ello ella perdió su curul y medio cociente.