Intercambiador de Chitré podría ser inaugurado durante los primeros días de enero de 2026
Uno de los puntos pendientes está relacionado con ajustes en el sistema eléctrico, para lo cual se sostuvo una reunión con la empresa encargada.
Chitré, Herrera/El intercambiador vial de Chitré podría ser inaugurado en los primeros días de enero de 2026, una vez concluyan los últimos trabajos pendientes, informó el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una visita de inspección a varias obras en su etapa final dentro del distrito.