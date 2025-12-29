Uno de los puntos pendientes está relacionado con ajustes en el sistema eléctrico, para lo cual se sostuvo una reunión con la empresa encargada.

Chitré, Herrera/El intercambiador vial de Chitré podría ser inaugurado en los primeros días de enero de 2026, una vez concluyan los últimos trabajos pendientes, informó el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una visita de inspección a varias obras en su etapa final dentro del distrito.