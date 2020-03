Foto de Michael Jordan y LeBron James enloquece a los fans de la NBA

Una de esas incursiones en revistas antiguas ha sacado a la luz una foto particularmente valiosa en la historia de las canchas de baloncesto: en la imagen aparece un adolescente LeBron James luchando con un Michael Jordan de 40 años en un juego fuera de temporada.

La foto corrobora un raro encuentro entre los dos titanes de la NBA: uno que aún no había ingresado a la liga y otro que estaba a punto de retirarse, ambos dispuestos a seguir adelante y a ser reconocidos como, posiblemente, los dos mejores jugadores que han pisado la cancha.

La foto muestra a James y Jordan en la cancha durante un partido de entrenamiento en Chicago, probablemente en algún momento a lo largo de 2003, el año en que Michael Jordan se retiró de la NBA tras su regreso con los Washington Wizards, y en el que James fue seleccionado con la primera selección general de los Cleveland Cavaliers.

Antiguas entrevistas a jugadores y personalidades de la NBA arrojaron un poco más de luz sobre la foto.

El ex jugador Metta World Peace, conocido en ese momento como Ron Artest, dijo que "nadie podía parar" al joven James, cuya garra juvenil le permitió compartir con los veteranos de la NBA en los partidos de entrenamiento.

"Se estaba preparando. Nadie podía pararle", dijo World Peace, recordando un juego abierto que emprendieron Jordan, el joven James y él.

"No pudieron pararle. Pensé: 'Nos está dejando en ridículo'".

"LeBron James iba a toda velocidad".

Metta World Peace was tryng to drop hints. 🤔🤫Young LeBron “Was cooking they A**” as a Soph in HS during an Open Run he & Jordan played in.#WITNESSpic.twitter.com/9oCoZv7nVS