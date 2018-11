Nacho: "Solari es de la casa y está preparado"

"Nunca es fácil cuando un equipo cambia de entrenador. Ha venido Solari, que es un hombre de la casa y está preparado. Hemos empezado con buen pie. Los jugadores estamos contentos con él. Es una decisión que no tenemos que tomar nosotros. Es nuestro entrenador ahora. Vamos a estar a su lado en lo que necesite y a dar lo máximo en el campo para que continúe esta racha de victorias. No sabemos lo que pasará en el futuro, pero de momento estamos muy contentos", dijo,

Nacho respaldó las declaraciones de Dani Carvajal, que señaló que Lopetegui es el mejor entrenador que tuvo en su carrera. "No sé si es inoportuno o no. Lo dice en un momento que no es fácil por todo lo que está pasado tras la destitución de Julen, pero si eso es lo que piensa Carvajal hay que decir siempre la verdad", explicó.

"Julen es un grandísimo entrenador, seguramente de los mejores que he tenido en mi carrera, y sólo podemos desearle toda la suerte del mundo porque donde vaya lo va a hacer bien seguro", añadió.

Nacho destacó la importancia del encuentro en Pilsen (República Checa) ante el Viktoria: "Tenemos una base que es campeona de Europa en muchas ocasiones y afrontamos con toda la ilusión del mundo una competición especial. Tenemos grandísimos jugadores para hacer algo grande".

"Es un partido muy importante porque no hay nada cerrado todavía. Necesitamos ganar para tener más opciones en la siguiente ronda. El partido de ida fue complicado, estábamos en días difíciles en los que no conseguíamos ganar fácilmente y nos tocó sufrir un poquito. Ellos tuvieron alguna ocasión clara y fue un partido complicado como todos los de Champions", añadió.

Pero en el presente y tras dos victorias, Nacho destacó que van "cogiendo confianza poco a poco" y que tienen "un partido muy importante" en Pilsen "para seguir ganando confianza y estabilidad".

"Si tuviera que elegir, sin duda, elegiría jugar siempre en el Bernabéu. Es nuestra estadio y ante nuestra gente. Puede ser que a veces sea exigente pero entendemos que no hemos tenido los resultados esperados", afirmó analizando un mes de noviembre en el que ya no jugarán en el Santiago Bernabéu.

En los cambios introducidos por Solari destacó Nacho que ha incidido "en recuperar la confianza" y valoró los dos triunfos consecutivos ante Melilla, en Copa del Rey, y Real Valladolid, en Liga. "No han sido dos victorias de mucho nombre pero hay que seguir confiando en nosotros y hacer las valoraciones a final de año".