Así se expresa el considerado mejor deportista español en la historia, en un reportaje que "El País Semanal" publica esta domingo, en el que también se recogen declaraciones, entre otros, del futbolista argentino del FC Barcelona Lionel Messi.

"Estamos en un momento tan sensible que todo se politiza.¡A mi que más me da si lo hace bien VOX, el PP, Podemos, el PSOE, Ciudadanos o el que sea¡", dice Nadal al referirse a los partidos políticos.

"Me da igual Casado, Abascal, Arrimadas, Iglesias o Sánchez. Que nos saquen de esta y que tengamos el menor número de muertes posible y el menor impacto económico posible", comenta sobre el estado actual del país.

Nadal apunta que "hay un problema en la política", porque "los que toman decisiones, desgraciadamente, siempre lo hacen pensando que hay nuevas elecciones".

"En un mundo ideal sería muy positivo que, en una situación así ,los que toman las decisiones fueran los mejores en cada ámbito y sin ninguna aspiración política", añade al respecto.

El número dos del mundo dice que no cree "en eso de buscar una nueva normalidad".

"Me imagino las pistas y los estadios llenos que es como me gusta verlos. Hay que ser pacientes y encontrar la medicina, pero yo no creo en eso de buscar una nueva normalidad. La nueva normalidad será la que nosotros aceptemos", comenta.

"A mi me gusta ver gente, abrazarme con la gente, compartir con la gente, y tenemos que buscar esto otra vez. No podemos conformarmos solo con cumplir eternamente medidas de confinamiento".

Nadal predice que "viene un futuro muy complicado" y que se va a necesitar "de la experiencia de los mejores para salir de esta".

"Tengo las opiniones muy claras pero desgraciadamente no puedo pronunciarme sobre si las cosas se están haciendo bien, muy bien, mal o fatal, porque la realidad es que lo que yo diga al final se toma como un tema político", advierte el jugador sobre sus pensamientos.