Neymar pide que "dejen de inventar historias" y Tite provoca sus lágrimas

Tras una semana de silencio entrenando con la selección brasileña, Neymar reaccionó contra la prensa francesa, que le señala por sus malas relaciones con el entrenador español Unai Emery.

"Estoy aquí para pedirles que dejen esas historias que no tienen razón de ser", dijo el brasileño en una rueda de prensa en la que compareció por propia petición, junto al seleccionador Tite.

"Todo el mundo inventa historias sobre mi presencia en París, mis relaciones con el entrenador, con Cavani. Esas cosas no existen, no es cierto", insistió el brasileño en conferencia de prensa, haciendo referencia al enfrentamiento en septiembre con el delantero uruguayo por tirar los penales en el PSG.

"Lo que me molesta es que todo el mundo invente estas historias sobre mi presencia en París. Vine con el acuerdo de mi entrenador, cuando llegué tuve un encuentro con él. Me dijo que me quería ayudar a alcanzar mis objetivos personales y colectivos. No estoy aquí para crear problemas. Conozco mi papel en el campo y hago lo que mi entrenador me pide", continuó el futbolista, que marcó un penal y falló otro ante Japón.

"Estas cosas me hacen daño. Les pido que dejen de inventar esas historias que no han pasado", insistió el jugador de 25 años.

'Siempre ha sido leal'

"La gente espera que sea perfecto, pero tengo 25 años e intento ser mejor y crecer. Pido perdón cuando cometo errores. Soy un ser humano, lloro y a veces me levanto de mal humor, aunque la mayor parte del tiempo estoy contento", añadió.

Neymar había dado su última respuesta y pretendía dejar la rueda de prensa. Entonces Tite le pidió que se quedara para escuchar sus palabras. El jugador no se levantó de la silla y rompió a llorar. Entonces ambos se abrazaron y la estrella abandonó la sala.

"Llevo un año y medio trabajando con Neymar. Siempre ha sido leal. La gente ha dicho que tenemos problemas. Esto no es verdad. Es un ser humano y comete errores, nadie es perfecto, pero cuando tiene un problema con alguien, lo resuelve en el vestuario. Realmente es un buen chico", le había dicho Tite.

"Mi relación con él es la mejor. Es la verdad, no lo digo por decir. Todo el mundo comete errores", añadió, ya sin el brasileño en la sala.

Tite luego se refirió a la conversación que tuvo con la estrella después de que fuera expulsado ante el Marsella (2-2) el 22 de octubre.

"Cometió un error y sabía que estaba equivocado. Hablamos después de la tarjeta roja, dio una patada y otra a continuación. Todo el mundo trata de pararlo con faltas, hablé con él sobre esto", señaló Tite.

Tras ganar a Japón y antes de partir en avión privado hacia Londres, donde el martes la 'Seleçao' jugará ante Inglaterra, Neymar y su seleccionador quisieron aclarar una situación que ha enturbiado el ambiente del grupo esta semana de entrenamientos en Francia.