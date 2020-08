Panamá en un grupo accesible en el inicio del camino a Catar

De esta manera, La Sele afrontará una primera ronda cómoda y ante rivales sin tradición en el fútbol. Tal vez la única selección que por jugadores podría representar peligro es República Dominicana, que tiene jugadores en Europa, aunque algunos de ellos como Junior Firpo (Barcelona) y Mariano (Real Madrid), han rechazado, en el pasado, jugar para el equipo caribeño.

"Panamá y Canadá son las que tienen más posibilidades por historia futbolística. El tercer puesto será una dura pelea", señaló David Suazo, ex jugador hondureño, quien participó en el sorteo de la FIFA.

🥁 Here's the draw results for the first round of @Concacaf's #WCQ for Qatar 2022! pic.twitter.com/GQboSAnl39