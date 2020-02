Espinosa expresó su alegría por el triunfo obtenido, que fue su primer título del año.

"Gané mi primer torneo del año, no fue fácil pero me siento contento porque voy mejorando", manifestó el tenista en su cuenta de Instagram. "No es normal ver a un panameño por estos rumbos, y mucho menos ganando torneos. Este será el primero de muchos."

El certamen es parte del calendario de actividades de la Liga Occitana de la Federación Francesa de Tenis.c