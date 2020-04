Panameño Sanguillén fue al mar para buscar a su amigo Roberto Clemente

Tras el accidente, un grupo de jugadores y ejecutivos de los Piratas, entre ellos el lanzador Steve Blass y el gerente general Joe Brown, viajaron a Puerto Rico para brindarle apoyo a la familia de Clemente, entre la cual se encontraba su viuda, Vera, y los tres hijos pequeños de la pareja.

En la misa en honor a Clemente, una persona brilló por su ausencia.

El receptor de Pittsburgh, el panameño Manny Sanguillén, llevaba varias semanas en Puerto Rico jugando béisbol invernal con los Senadores de San Juan, equipo que un momento había dirigido Clemente, su gran amigo y mentor. Cuando un terremoto azotó a la capital nicaragüense de Managua el 23 de diciembre de 1972, Sanguillén ayudó a Clemente a recaudar dinero para los damnificados.

El 31 de diciembre, Sanguillén tenía juego en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Había hecho planes para ver ese día a Clemente, antes de que el segundo se fuera a llevar la ayuda a Nicaragua, pero no llegaron a encontrarse.

Sanguillén, quien en aquel entonces tenía 28 años, fue una despedida de año esa noche. Recuerda haber llegado tarde. Afortunadamente, un amigo le había dado un consejo sobre qué hacer en semejante situación.

"Clemente me dijo una vez, 'Sangy, acuérdate, cuando tú llegues a una reunión y la gente esté hablando, no te pongas a hablar, porque van a creer que tú eres bruto,'" recuerda Sanguillén. "'Siéntate en un lugar, aprende lo que ellos están hablando, entonces tú puedes seguir la conversación'".

En esa reunión, Sanguillén escuchó a alguien decir que pensaba que se había caído un avión porque había visto un helicóptero rumbo a la costa.

Horas después, Sanguillén estaba en su apartamento, dormido, cuando le tocaron la puerta. Era Luis Mayoral, un periodista y amigo de Clemente, quien le traía una noticia trágica: El avión en el que viajaba Clemente había caído al mar.

Sanguillén, de 76 años, es un hombre de fe que suele referirse a la Biblia. Pero al enterarse de que su amigo había estado en un accidente aéreo, su dolor lo condujo no a la iglesia, sino al área de Piñones en la costa noreste de Puerto Rico, cerca del lugar en el que el avión que había alquilado Clemente se había caído al Océano Atlántico poco después de despegar.

Sanguillén se encontró con un grupo de buzos que se dirigía al mar para buscar a las víctimas. Aunque le advirtieron que el mar estaba "picado", Sanguillén se fue con ellos. Pese a nunca había buceado, Sanguillén no dudó en lanzarse al agua con un tanque de oxígeno en la espalda, buscando alguna huella de Clemente. Luego le dijo a Mayoral que había visto por lo menos un tiburón.

"Fue genuina su reacción", dijo Blass, agregando, "Estábamos todos en el funeral, y él andaba en la playa sin poder alejarse, acercándose lo más que podía al lugar donde había sucedido la tragedia".

Sanguillén afirma que ya se había lanzado al mar cuando se enteró de que Brown no quería que participara en la búsqueda. Pero Sanguillén, quien señala que su niñez en Panamá fue al lado del mar, dice que no le dio miedo.

"Eso vino de mi corazón", dijo Sanguillén.

A few days after diving the ocean looking for my #ForeverBrother#RobertoClemente, I was still scouting the beach. I did not attend the funeral. I was looking for my brother #RobertoClementeThanks to the person that gave me this photo #Retire21pic.twitter.com/8wrOACnvIX