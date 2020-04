Los Patriots siguen siendo el equipo a batir en el Este de la Conferencia Americana

Beane dijo que todo lo que se hablaba y decía eran suposiciones sin sentido porque hasta que los Bills no ganen a los Patriots no han conseguido "nada" y añadió que lo que debían hacer era trabajar de cara a conseguir ese objetivo. Los Patriots han ganado el título de la División Este durante 11 temporadas consecutivas, que incluye las tres de Beane con los Bills. Pero ahora Brady no estará con los Patriots ya que firmó un contrato de dos años con los Buccaneers de Tampa Bay por 50 millones de dólares garantizados y nueve en bonos, por lo que su reinado de 17 títulos en la División Este y nueve apariciones en el Super Bowl con seis anillos de campeón llegaron a su fin. "Sinceramente, no esperaba que Tom (Brady) se fuera", comentó Beane, quien tenía 0 de 6 contra Brady, pero está decepcionado de no volver a enfrentarse dos veces al año al estar los Patriots y Bills en la misma división. "Jugando contra él, sabes que siempre quieres derrotar a los mejores". Beane admitió que su gran decepción desde que llegó al cargo con los Bills fue el no haber podido ganar a los Patriots y Brady de mariscal de campo. "Ahora tendremos que encontrar otra forma de jugar contra Tampa Bay para poder vencerlo antes de que decida decir adiós a la competición", señaló Beane, quien también hizo referencia al éxito que Belichick tuvo sin Brady. Especialmente cuando los Patriots lograron la marca de 11-5 en la temporada regular del 2008 y Brady se perdió la mayor parte de la competición con un desgarro de ligamentos en la rodilla izquierda. Los Patriots también tuvieron 3-1 en los cuatro partidos que disputaron sin Brady, en el 2016, cuando fue suspendido por el escándalo de los balones desinflados ilegalmente. Los Bills, que consiguieron marca de 10-6 la temporada pasada, negoció con los Vikingos de Minnesota para adquirir Diggs el pasado 16 de marzo. Con la mayoría de su lista de playoffs intacta, los Bills han sido elegidos por algunos como los favoritos para su primer título de la AFC Este desde 1995. Beane insistió que podrían haber establecido una buena plantilla, pero su equipo aún necesita ganarse ese elogio con resultados logrado en el campo. "Nueva Inglaterra seguirá siendo muy buen equipo", destacó Beane. "Uno mira lo que hizo Bill Belichick en el 2008; les robaron un desempate. Tenían 11-5 con Matt Cassel de mariscal de campo". Beane advirtió que era divertido, cómico y sin sentido que los que conocen del fútbol americano descarten a los Patriots como el equipo a vencer en la División Este de la AFC y le den esa etiqueta a otros rivales, incluidos los Bills.