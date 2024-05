Lucha encarnizada en la sexta jornada de la PMFL por puestos en Playoff

Panamá/Con un juego ofensivo basado totalmente en el “power football”, el equipo de los Frailes dieron cuenta de la joven escuadra de los Tigers, los actuales campeones de la Panamá Mayor Football League, (PMFL), impusieron un potente ataque terrestre que generó visitas a la zona de anotación del quarterback Bruno Hernandez, el running back Víctor Castillo y en dos ocasiones para Juan Carlos Rothery.

La defensiva de los azules, mantuvo constante presión sobre el juego aéreo de los Tigres con sus 4 frontales, en donde destacó el trabajo del veterano Emilio Chi, con tres capturas al quarterback Tiger, Carlos Flores. El partido culminó 28 por 0 en favor de los Frailes.

Por su parte, los Raptors recuperaron a su pasador regular Justin McKenzie, para enfrentar al equipo de los Wolfpack, que lucharon con desesperación por conseguir una victoria, pero los jurásicos atacaron persistentemente por tierra con Cristian Espinoza y veterano Kenrick Belgrave.

Y a pesar de la dura resistencia de la defensiva blanca, con los hermanos Antonio y John Herdon, presionando en la línea y Kevin Castillo en el perímetro, los color vino, pudieron establecer un manejo con varios pases a los receptores Jonathan Jaramillo y Dominck Friederich, este último atrapó el pase que generó la única anotación del partido y sentenció el marcador del cotejo a un 6 por 0.

Al cierre de la jornada, los Eagles de Colón se midieron ante los Panamá Saints, en un desafío muy irregular, con múltiples pérdidas de balón y en donde las defensivas sobresalieron sobre las escuadras encargadas de mover el balón.

A la postre, Carlos Peregrina, logró hilvanar una serie de conexiones con sus receptores y es así cuando aparece Abinadad Pascual, con una recepción en donde pudo eludir a varios defensivos negros y avanzar más de 20 yardas, para llegar hasta la zona de anotación, los colonenses jugaron por la conversión de dos puntos en el extra para finiquitar el compromiso que terminó, Eagles 8 Saints 0.

La post temporada está a la vuelta de la esquina y ya se encuentran clasificados a esta segunda ronda los equipos de Frailes, Eagles y Raptors, mientras los demás equipos necesitan con urgencia victorias para optar por el último puesto en los playoffs de la Panamá Major Football League (PMFL).

La temporada tendrá semana libre por las elecciones generales y se reactiva el próximo domingo 12 de mayo con los choques entre Wolfpacks vs Diablos; Frailes vs Eagles y Saints vs Raptors desde las 2:00 p.m., en el estadio Emilio Royo, en Juan Díaz.

Con información de PMFL.

