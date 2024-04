Conoce los resultados del Football Americano de Panamá y su cuarta jornada

Panamá/Los actuales monarcas de la Panamá Mayor Football League, (PMFL), los Frailes, no tuvieron problemas para dar cuenta de un desdibujado equipo de los Panamá Saints, en la cuarta jornada de la liga local de football americano, los Frailes combinaron un ataque que generó 35 puntos sin respuesta por parte de los negros, para llevarse la victoria por blanqueada.

Por otro lado, Los Eagles y los Diablos se enfrascaron en un partido marcado por las escuadras defensivas, incluso la primera anotación del partido fue por una recuperación de balón suelto, que fue llevado a la zona final por el apoyador Norberto Navarro del equipo de los Diablos.

Pero en la fase final del encuentro Carlos Peregrina, liderizó un sólido ataque aéreo que llevó a los amarillos hasta la zona de anotación para lograr 6 puntos, ambos equipos fallaron la oportunidad de punto extra, dejando el encuentro a una anotación por bando (6 a 6).

En el cierre de la jornada, los Wolfpack dieron un golpe de autoridad en la mesa y retornaron a la senda del triunfo, al doblegar a los Tigers, por marcador de 19 a 12.

La manada de lobos impuso una defensiva férrea que arrebató el balón a los Tigers en tres ocasiones, dos de ellas a mano de Kevin “Flash” Castillo, quien también atrapó pase de anotación, por envio del pasador titular D´Brayan Preudhomme. Cabe destacar que el juego de los blancos se apoyó en su poderío terrestre comandado por Agustín Medina y Misael Álvarez.

Los equipos acortan las distancias en la Panamá Mayor Football League, (PMFL) y ya se proyectan las posiciones para los playoffs, la quinta jornada tendrá lugar el próximo domingo 21 de abril con los encuentros Raptors vs Diablos; Saints vs Tigers y Wolfpack vs Eagles en el estadio Emilio Royo, en Juan Díaz.

Con información del centro de prensa PMFL.

