"Puede ser el día indicado para que Suárez corte su mala racha" en Champions, dice Simeone

El rendimiento del atacante luso se ha visto cuestionado en los últimos tiempos, pero Simeone aseguró que "Joao es un jugador importantísimo, hizo un arranque de temporada a un nivel altísimo, necesitamos a ese jugador".

"Estoy feliz en el club, como todos los jugadores hay fases no tan buenas, no sé si estoy pasando o no una, pero seguro que pasará", afirmó Joao Felix, en la misma rueda de prensa.

"Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas", remachó el técnico rojiblanco, que rechazó que el portugués no acabe de adaptarse a las fases defensivas de equipo.

"Siempre miro a los mejores futbolistas, todos tienen un trabajo colectivo para ser parte del equipo y a Joao nunca le faltó esa voluntad", aseguró Simeone.

"Sin voluntad el talento no llega, tenemos muchos ejemplos de jugadores con mucho talento y después les faltó algo para llegar al top, no quiero ser uno de ellos y por eso intento poner mi voluntad y mi talento", aseguró Joao Felix.

"Todos queremos que crezca y para que crezca y llegar donde él busca llegar, tiene que ser completo y tener distintas facetas, porque todos los futbolistas buscan trabajar para el equipo", añadió el 'Cholo', que ve pocos puntos flacos en el Chelsea.

"Nos enfrentamos a un equipo que está muy bien, que no ha perdido nunca con este entrenador (Thomas Tuchel), que se siente fuerte en casa", enumeró Simeone.

"Hoy no la tiene (debilidad), y el mismo Tuchel pensará que todavía no se puede saber lo que va a pasar con una derrota. Eso quedará en la duda hasta que suceda", dijo Simeone, que tiene claro el objetivo.

"Mañana tenemos un resultados solo: ganar. Así que intentaremos llevar el partido al lugar donde creemos para lograr ese objetivo", concluyó Simeone.