Rodrigo: "He intentado demostrar que podía ser importante"

"Sabía que es difícil aterrizar en un equipo como el Atlético y ser protagonista. He intentado demostrar desde el primer día que podía ser importante para el equipo y creo que el míster se ha dado cuenta", señaló en una entrevista con el programa 'Radiogaceta de los Deportes' de Radio Nacional de España (RNE).

El centrocampista madrileño, fichado por el Atlético del Villarreal este verano, al que llegó tras salir la cantera rojiblanca, dijo que pese a los elogios que está recibiendo "hay que ir paso a paso" y que su meta es "crecer como jugador".

En cuanto a su adaptación al Atlético, explicó que le ayudó mucho "conocer la casa" por su etapa en la cantera, para después interiorizar lo que le pide Simeone. "El jugador que mejor se adapta es el que entiende antes lo que le pide el entrenador", señaló.

Sobre el centro del campo del conjunto rojiblanco con otros internacionales españoles como Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, Rodrigo dijo que no hay "jugadores imprescindibles", porque en el Atlético "todos son importantes, los que juegan y los que no".

"Todos podemos aportar, ayudar a conseguir los objetivos. Estamos bien en Liga, 'Champions' y Copa del Rey, la aportación de todos es importante, pero está claro que la gente veterana como Saúl y Koke tira de nosotros", señaló

Rodrigo espera "un partido muy bonito" contra el Barcelona en el Wanda Metropolitano, el sábado 24 en el regreso de LaLiga Santander tras el parón de selecciones.

"Hemos demostrado ante el Borussia Dortmund que hicimos un gran partido ante un gran equipo. Se nos presenta el Barcelona, que ha demostrado ser los que más en forma está, pero nosotros iremos a por todas, con nuestro fútbol, estudiándoles, y claro que les podemos plantar cara", manifestó.

Sobre si pueden ser campeones de la Liga de Campeones, dijo que la "ilusión nunca se pierde", pero admitió que ese objetivo a estas alturas está "en el corazón más que en la cabeza".

"Queremos llegar vivos a marzo que es cuando se juegan las competiciones y luego a soñar", manifestó.

Respecto a la selección, Rodrigo dijo defendió la "evolución" en el juego propuesta por Luis Enrique tras la "época dorada" de las dos Eurocopas ganadas en 2008 y 2012, y el Mundial 2010.

"Luis Enrique ha detectado que hay que dar no un giro, pero sí una vuelta de tuerca, que es algo que le pasó al Barcelona o al Real Madrid, todos los equipos tienen que reciclarse", explicó.

En este sentido, explicó que el seleccionador les está transmitiendo que el fútbol no solo es posesión sino también "hay que llegar a la portería contraria".

Sobre el partido contra Croacia del próximo jueves señaló que "hay que ganar" tras la derrota encajada ante Inglaterra (2-3) en Sevilla, que bajo su punto de vista sirvió para hacer entender que los jugadores de la selección "no son máquinas". "A Croacia iremos a ganar", añadió.

Rodrigo aseguró que de pequeño no se asimilaba a ningún jugador, aunque el francés Zinedine Zidane era su ídolo, hasta que vio jugar a Sergio Busquets y su función como mediocentro que actúa como "engranaje entre ataque y defensa". "Me entró por los ojos y así he querido ser desde entonces", comentó.