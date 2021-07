Ruiz, Lim, Ávila y Bernal brillan en desenlace del Panamá Mid-Amateur Tour 2021

Por TVMAX



Los golfistas Pablo Ruiz, Marcelo Lim, Samuel Ávila y Gilberto Bernal, fueron los ganadores de las categorías A, B, C y D, respectivamente, del Panamá Titleist Tour Championship, que se realizó en el Club de Golf de Panamá, en la modalidad de match play.

Los campeones batallaron por 36 hoyos para ganar sus respectivas divisiones. En la categoría A, Ruiz le ganó 1 up a Santiago Fascetto; en la B, Lim 3 & 2 a Martin Nahman; en la C, Ávila derrotó 4 & 2 a Fernando Alvarado y en la D, Bernal venció 2 up a Valentín Simbrón.

"Este ha sido el mejor Match Play que he jugado en mi vida en temas de presión, me encantó participar en el MID, es un tour increíble te va creando consistencia, conoces gente nueva, la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo", expresó Ruiz luego de triunfar en la Categoría A.

Los ganadores de cada división representarán a Panamá en el Campeonato Latinoamericano de Golf a celebrarse en Bahía Príncipe, La Romana -República Dominicana-, del 1 al 6 de noviembre de este año.

Panamá Titleist Tour Championship reunió a los 16 mejores golfistas del Panamá Mid-Amateur Tour 2021.