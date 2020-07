“De ninguna manera Bron se comerá eso. LOL”, escribió Isaiah Thomas, ex de Boston y Wizards, entre otros, sobre el mensaje de Daniels. “Hora de cenar, la burbuja comienza”, señaló Chiozza junto a una cara sonriente.

Los jugadores deberán acostumbrarse a ese modelo de comidas durante 48 y 72 horas, según Marc Stein (New York Times). Ese es el tiempo que deben pasar todos los miembros de la Liga norteamericana de cuarentena obligatoria hasta dar negativo en dos pruebas PCR consecutivas. A partir de ese momento, podrán socializar con el resto de jugadores que se encuentren en su mismo hotel… y comer de otra manera.

Troy Daniels' dinner from night one inside the Orlando bubble.(via @troydaniels) pic.twitter.com/AbuOGNm2ba