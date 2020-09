Santos recibe a Olimpia en la pelea por liderato del Grupo G de Libertadores

El tercer duelo de la llave se disputará a las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) en el estadio Vila Belmiro, en la ciudad paulista.

- Encaminar la clasificación -

Los albinegros de Cuca llaman "clásico" al duelo de este martes. No solo se enfrentarán dos pesos pesados del continente -entre ambos suman seis Libertadores- sino que lo harán con la posibilidad, uno, de aferrarse al liderato y, otro, de arrebatar la punta.

Los paulistas encabezan la zona G con seis puntos tras victorias ante el ecuatoriano Delfín y el argentino Defensa y Justicia. Antes del aterrizaje de la pandemia, sus rivales paraguayos vencieron a los halcones e igualaron con los cetáceos.

"Hay que aprovechar cuando juega el líder contra el vicelíder", dijo el DT del Santos el domingo en rueda de prensa. "Estamos preparados para un juego duro y difícil".

La victoria de los brasileños los dejaría con altas chances de colarse a los octavos de final. Delfín tiene un punto y Defensa y Justicia está en blanco y ambos juegan el jueves en Buenos Aires, por lo que el triunfo dejaría a Santos a tres unidades de la siguiente fase.

Un avance del Decano, por otro lado, apretaría el Grupo G en caso de que haya una victoria en el duelo entre los dos coleros.

- Irregularidad -

Aunque en zona de torneos internacionales, Santos ha tenido un rendimiento irregular desde que el Brasileirao retomó labores por la parada obligada del nuevo coronavirus.

Los hombres de Cuca marchan séptimos, con 15 puntos, luego de cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas. El domingo igualaron 2-2 contra Sao Paulo en el derbi paulista, en un duelo en el que formaron con varios suplentes ante el encuentro copero.

Para el choque ante Olimpia, Santos, aquejado por una fuerte crisis económica, tiene su nómina a disposición. En primera línea tendrá a sus dos figuras estelares: el goleador Marinho y el movedizo extremo venezolano Yeferson Soteldo.

La Libertadores "es una competición que todos quieren jugar", afirmó Lucas Lourenço, quien se perfila como una opción desde la banca para el mediocampo.

- Duda significativa -

Olimpia también llega con sus pesos pesados. A diferencia de varias ligas sudamericanas, paraguayos y brasileños fueron de los primeros en retomar actividades futbolísticas en la temporada atípica del 2020.

Con rodaje después de once juegos desde la reanudación del torneo guaraní, el equipo que dirige Daniel Garnero marcha en la tercera posición a siete unidades del líder Cerro Porteño.

El Decano goleó 4-0 a River Plate en su última salida del torneo local, en la que apareció con suplentes.

