La número dos del mundo Simona Halep renuncia al US Open

Se trata de la sexta tenista del Top-10 de la WTA que renuncia al torneo de Grand Slam estadounidense, luego de que lo hicieran Ashleigh Barty (N.1), Elina Svitolina (N.5), Bianca Andreescu (N.6), vigente campeona, Kiki Bertens (N.7) y Belinda Bencic (N.8).

"Después de haber sopesado todos los factores y circunstancias excepcionales en las que vivimos, decidí que no viajaré a Nueva York para disputar el US Open", escribió Halep, de 28 años.

"Siempre dije que pondría la salud en el centro de mi decisión, y es por eso que prefiero permanecer en Europa y entrenarme", añadió la ganadora de Roland-Garros en 2018 y campeona el domingo del torneo de Praga.

