"Lo que sucedió realmente es que no sintió un dolor muy agudo, un episodio intenso de dolor, sintió una molestia", señaló el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar sobre Neymar, que se retiró al comienzo del duelo ante Nigeria (1-1) con dolores en el muslo izquierdo, este domingo en Singapur.

"Pidió continuar porque creyó que podría desaparecer porque no era nada consistente, pero luego vio que no era normal y prefirió salir para no tener ninguna complicación mayor", añadió Lasmar en declaraciones a la televisión brasileña.

"La primera evaluación nos muestra un cuidado específico, un poco mayor. Las primeras 24 horas son fundamentales para entender lo que sucedió, si fue sólo cansancio muscular o fue un tipo de lesión que necesitamos cuidar", concluyó.

El delantero del París Saint Germain se retiró en el minuto 12 tras sentir un dolor en el muslo izquierdo.

En el minuto 8, el jugador de 27 años se llevó la mano al muslo poco después de un esprint, pero siguió en el terreno de juego, hasta que casi cinco minutos después fue sustituido por Philippe Coutinho.

En el banquillo, el equipo médico de la 'Seleçao' le puso una bolsa de hielos en la parte trasera del muslo del atacante, quien disputaba su partido 101 con Brasil.

El seleccionador Tite aseguró que Neymar "no tenía problemas musculares antes del partido".

"Nunca haré empezar a un jugador si existe la menor posibilidad de lesión de este tipo", subrayó en rueda de prensa el preparador.

Esta lesión podría comprometer su regreso a la Liga de Campeones en el campo del Brujas, el próximo 22 de octubre, con el PSG.