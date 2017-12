Tabárez anuncia renovación de Uruguay para el Mundial-2018

En entrevista con el diario El Observador de Uruguay, Tabárez reconoció que presentará un equipo renovado, algo que ya pudo vislumbrarse en los últimos encuentros de los celestes con la incorporación en puestos clave de jugadores jóvenes como Federico Valverde (medio, La Coruña, ESP), Maximiliano Gómez (centrodelantero, Celta de Vigo, ESP), o Rodrigo Bentancur (medio, Juventus, ITA).

El 'Maestro' Tabárez admitió que los juveniles "abren una expectativa", pero enfatizó que valora el trabajo hecho por quienes ayudaron a construir a la selección actual y lograr su pasaje al Mundial.

Estos juveniles han llegado a semifinales del Mundial Sub-20 que se disputó este año en Corea del Sur.

La experimentada base de la celeste la forman los mortíferos delanteros Luis Suárez (Barcelona) y Edinson Cavani (París Saint Germain), el defensa y capitán Diego Godín (Atlético de Madrid) y el portero Fernando Muslera (Galatasaray).

Uruguay fue segundo en la clasificatoria sudamericana, por detrás de Brasil.

"Así son las renovaciones en los planteles. Tengo mucho reconocimiento a los que han estado, pero no me debe condicionar para dejar de lado aspectos deportivos. Debo ir con el potencial que me parezca mejor para Uruguay", afirmó.

En un extenso diálogo sobre sus 11 años al frente de la selección uruguaya que lo convierten en el técnico con más tiempo al mando de un combinado nacional, Tabárez también señaló la "gran paridad" entre equipos mundialistas.

"Creo que el mundo contemporáneo del fútbol se caracteriza por la gran paridad que hay entre los equipos", dijo sobre la serie de Uruguay, que se medirá con el local Rusia, Arabia Saudita y Egipto, una llave considerada accesible, algo que Tabárez se encargó de relativizar.

En Brasil-2014 "muchos expresaron que Costa Rica era la Cenicienta. ¡No solo nos ganó con luz, sino que hizo un gran Mundial!, afirmó.