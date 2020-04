Tevez: "Me pongo a disposición del Gobierno y del club para ayudar"

"Me pongo a disposición del Gobierno y el club para ayudar. No me gusta fantasmear con muchas cosas, porque cuando uno ayuda es del corazón. No es para salir en un vídeo. Hay que estar en silencio, pero en todo momento. Me pongo a disposición del club, aunque sea entregando mercadería en una mesa", dijo Tevez al canal América.

El goleador de 36 años dijo que el Gobierno, que entre otras medidas dictaminó el aislamiento social obligatorio al menos hasta el 13 de abril, está "haciendo las cosas bien".

El "Apache" dijo que los clubes "tienen que meterse"."En vez de ir a entrenar a la mañana, que te exijan hacer cosas por la gente. Por ejemplo, ir a los comedores de La Boca. Encantado iría. Yo sé que mi familia está bien. Estar con esta gente nos hará mucho más fuertes. Ahí empieza el gran ejemplo", precisó.Tevez aseguró que los futbolistas pueden vivir seis meses o un año sin cobrar su salario, pero que hay "gente desesperada" que no tiene dinero y que no puede trabajar por la cuarentena."El Estado está. Está haciendo las cosas bien para esa gente. Tenemos que estar en lo que podamos, estar con la gente del barrio", insistió.La gran mayoría de los clubes argentinos pusieron sus instalaciones a disposición del Gobierno para acoger a contagiados o a personas en situación de calle durante la pandemia.