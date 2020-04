Toni Kroos está en contra de la reducción de salario

Toni Kroos no está a favor de la reducción del salario de los jugadores como medida a adoptar por los clubes en medio de esta pandemia del coronavirus, que ha hecho saltar por los aires todos los planes económicos fijados al principio de la temporada.

“Una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club”, dijo el centrocampista del Real Madrid en el podcast de SWR Sport, aunque puntualizó que en la entidad madridista, por el momento, no tiene problemas en este sentido. El alemán considera que reducir su sueldo refuerza las arcas cada club pero no contribuye a ayudar a las personas más vulnerables y desfavorecidas en esta crisis. “Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario”, planteó Kroos.

Eso sí, el jugador del Real Madrid reconoce estar preocupado por el sistema global del fútbol y cómo el COVID-19 le está afectando y afectará económicamente. "Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También depende de cuánto tiempo todo va a estar parado. Si, por ejemplo, el fútbol se vuelve a jugar en mayo, seguramente se encontrarán soluciones. Si se necesita parar hasta el invierno, puedo imaginar que algún club ya no lo hará. Eso cambiaría el fútbol tal como lo conocemos", manifestó.

Esta pandemia y el terremoto que su llegada supondrá a las economía de los clubes augura tiempos de austeridad en el mercado de fichajes. El coronavirus ha descuadrado los presupuestos, a los que se les ha cerrado la puerta de ingresos (derechos de televisión, entradas, abonos, marketing...) e intentan sobrevivir aligerando el gasto en los salarios de sus jugadores y trabajadores. Para Kroos, este nuevo escenario provocará un ‘abaratamiento’ de traspasos: "Es cuestionable si algunas sumas de dinero aún pueden pagarse. Creo que surgirán todos los problemas. Algunos más, otros menos. Tal vez esto no esté mal porque todo se puso en un nivel un poco extremo".

Kroos aseguró en esta entrevista que, por el momento, el Real Madrid no tiene problemas para mantener los salarios de los jugadores. Sin embargo, el pesimismo empieza a hacerse presente en el Bernabéu, tal y como publicó AS el pasado 31 de marzo. Desde la entidad descartan, de momento, una negociación con los capitanes o un ERTE: "Las finanzas son robustas". Pero sí que dará su visto bueno a cualquier decisión consensuada que se adopte desde LaLiga en su negociación con AFE.

Este martes, Javier Tebas, presidente de LaLiga, dialogó vía telemática con la prensa extranjera y sobre este asunto apuntó: “Estamos en un momento de crisis excepcional, impredecible y de enorme impacto. Todos pierden dinero, me parece normal que los salarios de los jugadores también se reduzcan. En España no encontramos un acuerdo con el sindicato, nuestra negociación encalló ayer. Por el momento, 8 clubes de La Liga (de Primera y Segunda) han solicitado ERTE, pero en los próximos días todos nuestros equipos activarán protocolos de reducción de salarios, ya sea a través de ERTE o con acuerdos individuales con sus jugadores. El fútbol español no tiene la intención de recurrir a la ayuda estatal, debemos ser económicamente independientes”.

FUENTE: DIARIO AS (ESPAÑA)