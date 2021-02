Tyler Christianson lucha por llevar a Panamá a la piscina olímpica de Tokio

Por TVMAX



Desde pequeño comenzó a practicar deportes, pero la natación fue la que lo cautivó y ahora trabaja por alcanzar la meta de clasificar directamente, por Panamá, a los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

Tyler Christianson es un joven de nacionalidad panameña-estadounidense que se desempeña en la modalidad de los 200 metros combinados, una distancia en la que registra el mejor tiempo a nivel nacional.

"Soy mitad panameño y desde niño crecí con amor por Panamá. Dios me dio un talento para nadar y entonces, cuando nado, quiero darle mis triunfos a Panamá", expresó a tvmax-9.com.

El 5 de diciembre de 2019, Christianson registró 2:03.16 minutos en los 200 metros combinados del Campeonato Nacional de Invierno de Estados Unidos con lo que estableció un récord nacional y superó la Marca B, uno de los criterios válidos para optar por el pase a la cita olímpica. Sin embargo su meta es alcanzar la Marca A y tener su boleto directo a Tokio, algo para lo que está trabajando pese a las dificultades que ha tenido que afrontar por la pandemia del Covid-19.

"Cuando la pandemia empezó no podía entrenar en la piscina con mi coach. No habían competencias y la combinación de esos factores afectan tus metas", reconoció. "Tuve que hacer lo que podía en casa y cuando abrió la piscina tuve que empezar de cero. Es muy difícil trabajar tan duro y no poder competir. Ahora en la universidad he podido competir, seguir mi entrenamiento y eso es lo más importante."

Tyler Christianson practicaba otros deportes y empezó a competir en la natación a los ocho años de edad.

El joven nadador estudia Negocios en el Colegio Mendoza de la Universidad de Notre Dame. Además de que se mantiene activo al competir por ese centro de estudios superiores en varios eventos.

"Ahora mismo estoy compitiendo muy duro. Mi última competencia, la semana pasada, me fui muy bien. Mejoré mis tiempos, gané mis carreras y clasifiqué al NCAA que es el campeonato nacional universitario (de Estados Unidos)", precisó.

Nadó en un club de natación en el estado de Maryland, Estados Unidos. De ese lugar surgieron figuras como Michael Phelps, Chase Kalisz, Katie Hoff y Allison Schmitt.

Christianson es consciente de que aún debe trabajar más para alcanzar su sueño olímpico.

"Creo que necesito trabajar más duro con el control de respiración. Muchos de los nadadores más rápidos han dominado este elemento y si quiero ser el mejor necesito dominarlo también", señaló.

Aunque su meta principal es estar en Tokio, el nadador tiene mucho más por hacer a mediano y largo plazo.

"Mi meta principal es Tokio, así que trabajo fuerte para mejorar mis tiempos. Luego de eso, tengo más competencias para representar a Panamá. Vienen los primeros Juegos Panamericanos Juniors, que son en septiembre en Cali, Colombia, los Juegos Centroamericanos y, sin duda, los siguientes Juegos Olímpicos en París. Mi meta es seguir representando en alto a Panamá", puntualizó.