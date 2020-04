La UFC descarta organizar combate en tierra tribal de California

El UFC (The Ultimate Fighting Championship) renunció este jueves a sus controvertidos planes de organizar una pelea este mes esquivando las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

El campeonato de artes marciales mixtas planeaba celebrar el evento UFC 249 sin público en un lugar no revelado que, según reportó el miércoles el diario The New York Times, se encontraría en un territorio tribal del estado de California.

Sin embargo, en un abrupto giro el UFC dijo el jueves que había pospuesto el evento a petición de la cadena televisiva ESPN.

"Aunque la organización estaba totalmente preparada para proceder con el UFC 249, ESPN ha solicitado el aplazamiento del evento y de los posteriores combates hasta nuevo aviso a la luz de la pandemia de COVID-19", dijo el campeonato en un comunicado.

"UFC espera reanudar el programa completo de eventos en vivo tan pronto como sea posible", señaló.

Según el reporte del The New York Times, el empresario y presidente del UFC, Dana White, planeaba celebrar el evento el 18 de abril en el Tachi Palace Resort, un casino ubicado en un territorio que pertenece a la tribu Tachi-Yokuten en el centro de California.

Las reservas indias suelen operar de forma independiente al resto de los estados en los que se encuentran, fuera del control de los gobiernos locales y del federal.

Al organizar el evento en tierras tribales, los organizadores pretendían esquivar las restricciones de seguridad decretadas por las autoridades estatales frente a la pandemia, que llevaron a la suspensión de los deportes profesionales.

Entre esas limitaciones está la prohibición de la concentración de un alto número de personas.

El intento de la UFC fue criticado por la senadora de California Dianne Feinstein, quien instó al organismo a posponer el combate.

"Este evento involucraría a docenas de individuos que volarían a California y conducirían hasta un casino con un propósito que nadie puede honestamente afirmar que sea esencial", dijo Feinstein en una declaración.

En las últimas semanas, Dana White había expresado repetidamente su determinación de seguir organizando eventos de UFC, insistiendo en que los combates se pueden celebrar de una forma segura sin espectadores.

El UFC ya había tenido que aplazar otros tres eventos debido a las restricciones impuestas en la mayoría del territorio de Estados Unidos.