Williams se embolsó este enfrentamiento entre dos exnúmero 1 del ranking WTA con un 6-3, 1-6, 6-3.

"Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago pero esta noche no fue fácil, ha sido tal vez una de las primeras rondas más difíciles que he jugado nunca", dijo la mayor de las Williams.

De su lado la española Silvia Soler fue eliminada este marte en la primera vuelta del torneo de tenis de Auckland, Nueva Zelanda, por la alemana Mona Barthel, que la derrotó 6-2, 7-6 (7/1).