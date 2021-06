La WWE despide al excampeón de la compañía Braun Strowman

Por TVMAX



WWE ha llegado a un acuerdo para la salida de la compañía de Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott y Santana Garrett.

Strowman era uno de los estelaristas de Monday Night RAW abandonará la empresa de Vince McMahon tras ocho años desde su contratación en 2013 como un recluta del territorio de desarrollo.

"The Monster Among Men" es un ex campeón universal y campeón triple corona debido a sus victorias por los títulos intercontinental y por parejas de RAW. Su última aparición importante fue en la triple amenaza por el Campeonato de WWE ante Bobby Lashley y Drew McIntyre en WrestleMania Backlash

WWE les deseó lo mejor en todos sus proyectos futuros.