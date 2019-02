El exfutbolista de Boca Juniors agradeció al club madrileño la posibilidad de seguir jugando al fútbol tras su paso por el Getafe y deseó que el Fuenlabrada logre el deseado ascenso, pero ya será sin él en la plantilla.

Tras año y medio en el Fuenlabrada, Díaz se retira por "un motivo personal", que no quiso precisar. "Lo he tratado de solucionar y no he podido", añadió.

"El fin de semana pasado fue mi último partido. No jugaré más al fútbol. Es algo que uno nunca piensa que va a terminar. Nunca te haces a la idea. Fue el último partido. Es complicado. Uno tiene una edad y he disfrutado al máximo de este deporte", explicó el futbolista, que en julio cumplirá 40 años.

'Cata' Díaz aseguró que no sabe qué va a hacer ahora. "Se verá con el tiempo. No tengo pensado qué hacer. Tengo que solucionar cosas y después ya tendré tiempo", concluyó en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes sus compañeros de club.

Originario de Rosario, debutó como profesional en Rosario Central en 1999 y allá jugó hasta que en 2003 marchó México para jugar en el Cruz Azul.

Tras una sola temporada, regresó a Argentina para jugar con Colón (2004-2005) y después en Boca Juniors hasta que en 2007 dio el salto a la Liga española, jugando en el Getafe (2007-2012 y 2016-2017), Atlético de Madrid (2012-2013) y Fuenlabrada (2017-2019), aunque con un paréntesis para regresar a Boca de 2013 a 2016.

Con Argentina jugó una docena de partidos, formando parte del equipo que llegó a la final de la Copa América en 2007.