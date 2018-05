Carpenter, un héroe local de 37 años, ocupó el primer puesto en el óvalo de 4 km con un promedio de cuatro vueltas para calificar a una velocidad de (229,618 millas por hora (369,53 km/h) en el primer puesto.

"Significa todo para mí ponernos en una posición como esta", dijo Carpenter. "Es agradable comenzar desde ese lugar. Se siente bien saber que tengo un buen aire a mi favor".

El francés Simon Pagenaud comenzará a la mitad de la primera fila después de calificar con el segundo mejor tiempo a 228,761 mph, mientras que el australiano Will Power completará la primera fila con su Chevrolet, al registrar un tiempo de 228,607 mph.

Carpenter, el ganador de la pole de 2013 y 2014, ha logardo superar el quinto lugar en catorce disputas de las 500 Millas, su mejor resultado logrado en 2008.

La más reciente de sus tres victorias de la serie IndyCar fue en el 2014 en Texas.

Carpenter tuvo la vuelta más rápida del día a 230,088 mph y nunca bajó de 229 mph en ninguna vuelta.

"Esa primera vuelta me dejó boquiabierto", dijo Carpenter. "Sabía que nos quedaba más, pero no esperaba un 230 (velocidad). De todas las carreras de 'pole' que he tenido aquí, esta fue la más fácil".

En cambio, el brasileño Helio Castroneves dijo que "fue difícil. Afortunadamente podemos obtener el gran número cuatro. Pero fue difícil".

Castroneves, tres veces ganador de la Indy 500, fue el último hombre en la pista después de encabezar la tabla de velocidad el sábado, pero solo llegó a 227,859 y comenzará en la tercera fila entre Patrick y el neozelandés Scott Dixon.

El francés Sebastien Bourdais, que se estrelló el año pasado en la calificación, comenzará a la mitad de la segunda fila entre Newgarden y Pigot después de establecer 228,142.

"Fue realmente duro. El auto se deslizaba mucho", dijo Bourdais. "Muy contento con la carrera tal como fueron las cosas".

El campeón defensor de las 500 Millas, el japonés Takuma Sato, comenzará desde el interior de la sexta fila.