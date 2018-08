Los integrantes del equipo de los Filis del año 2008 fueron los homenajeados este domingo en el Citizens Bank Park donde se disputó la serie de temporada regular, del béisbol de las Grandes Ligas, entre el equipo de Filadelfia y los Marlins de Miami.

'Calicho' fue el receptor de honor antes de ese partido y recibió el lanzamiento de su excompañero, el excerrador Brad Lidge. Fue precisamente esa combinación la que consiguió el tercer out del quinto partido de esa Serie Mundial que los Filis le ganaron a los Rays de Tampa Bay aquel 29 de octubre de 2008.

Brad Lidge who made the FINAL out of the 2008 World Series throws out the 1st pitch to Carlos Ruiz today before the Phillies Marlins Game🏆 Lidge & Chooch embrace like old times! @6abc #Bradlidge #Phillies #bebold pic.twitter.com/I0PU3qhRZl

El día anterior, sábado 4 de agosto, el panameño fue el encargado de develar la placa de honor al fallecido lanzador Roy Halladay que fue colocada en el Wall of Fame (Pared de la Fama) del coliseo de Filadelfia.

An honor well-deserved for Doc.Roy Halladay's plaque in the Phillies' Wall of Fame is revealed by former catcher Carlos Ruiz. It will remain at Citizens Bank Park as a reminder of everything Halladay did for the game of baseball. pic.twitter.com/87GKxuFS5Y