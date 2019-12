La "Leña Roja" va a pelear por el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2020

El próximo 3 de enero se pondrá en marcha la Copa Caja de Ahorros y se prevé un torneo sumamente parejo, donde Coclé ha saltado a la vista de muchos entendidos en la materia.

“No me creo un favorito, no lo veo así, yo lo que sí sé es que vamos a ir a pelear por el campeonato, un equipo joven, pero peleador y con mucha hambre de ganar”, dijo Merón.

El capitalino que ha estado al frente de equipos del béisbol mayor y de la selección nacional, asume su primer reto como manager de la categoría juvenil y no ha sido nada fácil su nueva aventura.

“Créanme que no ha sido nada fácil, me he tenido que involucrar mucho más de lleno en la preparación, no es como en la mayor que uno puede deslindar funciones a sus coaches, aquí las cosas son muy diferente y uno tiene que estar 100% involucrado en el tema”, sostuvo.

Coclé viene a la justa juvenil con una gran camada de peloteros con experiencia internacional, tal es el caso del jardinero Jorge García, el segunda base Pedro Hernández, los receptores Carlos “Bibi” González y Leonardo Bernal, además de lanzadores como Gabriel Agrazal y Felipe Torres.

La lista de jugadores destacados es larga, pero como dice Merón, la pelea será en el terreno de juegos. “Sabemos que hay equipos muy fuertes, muy bien preparados como Los Santos y como Oeste, nosotros también nos hemos preparado muy bien y la batalla será pareja en el terreno de juegos.

La receptoría:

La Leña Roja de Coclé presenta a dos de sus mejores prospectos en la posición de receptor, siendo ellos Carlos González y Leonardo Bernal, ambos con experiencia mundialista y con alto perfil en la pelota internacional.

Bernal podría ser el receptor regular y su bate por ambas caras del plato sería un handicap a favor de la “Leña Roja”. González por su lado, un pelotero de mucha fuerza, con capacidad de sacar jonrones.

Cuadro interior:

Una de las fortalezas de la “Leña Roja” de Coclé, con el campo corto Jean Arnaez, jugador de mucha capacidad defensiva, y que pertenece a la organización de los Azulejos de Toronto.

Arnaez demostró en su visita a la República Dominicana que está para cosas grandes con el equipo profesional canadiense. Otro que tiene un alto perfil defensivo es Pedro Hernández que podría hacer llave en segunda base con Arnaez y en tercera Bryan Sarmiento.

El estelar:

El primer abridor del equipo sería Felipe Torres que viene de lanzar en el Premundial U15 de México donde fue de los mejores del torneo.

Torres un lanzador de baja estatura, corazón de león y excelente comando en sus lanzamientos, viene a demostrar que está por encima de la categoría y puede darle a Coclé muchas satisfacciones.

“El Poder”:

El poder del equipo sin lugar a dudas está en las muñecas del jardinero Esmith Pineda que aportará los batazos de largo metraje y defenderá el bosque derecho.

Pineda de quién se habla es un pelotero de 5 herramientas, pudiera ser el motor ofensivo que la Leña Roja de Coclé necesita para conseguir el campeonato.

(Fedebeis)