Panameño Sosa sale de la lista de lesionados por la COVID-19 de los Cardenales

Además de Sosa, también fue autorizado el lanzador Carlos Martínez, por lo que ambos podrán entrenar en el Busch Stadium de San Luis, según lo indicó el director de 'los pájaros rojos', Mike Shildt.

#STLCards manager Mike Shildt said two of the first players who tested positive for COVID-19, Carlos Martínez and Edmundo Sosa, have been medically cleared to return. Said Friday is "a little aggressive" in terms of timeline to be activated, however, as they'll need build-up time