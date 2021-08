Los Nacionales de Washington vencieron 2-1 a los Mets de Nueva York donde el lanzador panameño Paolo Espino se llevó su cuarta victoria de la temporada.

Paolo Espino set a career high with 7 strikeouts tonight. #NATITUDE pic.twitter.com/B5KNaerLmu

El trabajo de Paolo Espino fue de 5 episodios completos, le conectaron 3 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó a 7 bateadores la mayor cantidad en su carrera, no regaló boletos y le conectaron un cuadrangular, su porcentaje de carreras limpias queda en 4.13 en esta campaña.

Jonathan Araúz conectó cuadrangular en el triunfo de los Medias Rojas de Boston 4-3 sobre los Indios de Cleveland.

ARAÚZ SAID IT WASN'T OVER. pic.twitter.com/10vzFsZV4l