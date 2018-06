El delantero peruano André Carrillo apostó este jueves por su selección para acabar primera del Grupo C de Rusia-2018, a pesar de compartir llave con Francia, y explicó que jugarán sin presión 36 años después de haber disputado su último Mundial.

"Nosotros no estamos pensando en la segunda plaza, queremos pasar sea como primero o como segundo pero el primer objetivo es pasar primeros, por eso no tenemos un rival directo. Vamos a jugar a los tres con la misma seriedad, no vamos a ver rankings ni jugadores ni nada", valoró el atacante de 27 años.

Perú, que llega al Mundial con una racha de 15 partidos sin perder, debutará en Rusia-2018 ante Dinamarca, pero lo hará sin presión y respetando su estilo de juego.

"No sabría decir si tenemos algún tipo de presión. Del pueblo no sentimos ningún tipo de presión porque tenemos todo su respaldo, capaz la presión individual de nosotros que queremos hacer bien las cosas pero eso creo que lo sabemos manejar", añadió.

"Yo creo que la selección va a salir a jugar como viene haciendo. Nosotros vamos a respetar nuestra idea, nosotros confiamos mucho en nuestra capacidad y en nuestro talento y esperamos jugar como lo venimos haciendo", dijo por su parte Aldo Corzo.

Unos 40.000 aficionados se desplazaron a Rusia para alentar a su selección, algo que los jugadores sienten y valoran.

"Veo las historias de mis amigos, las historias de los peruanos en Rusia y es increíble que haya tanto peruano que ha venido hasta acá a ver a la selección y a hacernos sentir que el Perú está acá", estimó Aldo Corzo.

Perú debutará el sábado contra Dinamarca, se medirá el 21 a la favorita Francia y el 26 cerrará su participación contra Australia.

Los dos clasificados del Grupo C se cruzarán en octavos de final con sus pares del D, formado por Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria.