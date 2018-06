Las estrellas belgas de la Premier League Eden Hazard y Romelu Lukaku anotaron dos dobletes en Moscú antes de que Michy Batshuayi añadiera un quinto en la derrota que dejó a Túnez a la cola del Grupo G con dos derrotas.

"Como era de esperar, fue un partido muy difícil. Lo sabíamos desde que nos encuadraron a este grupo, sabíamos que Bélgica iba a ser un rival difícil", dijo Maaloul, de 56 años. "Nos gustaría pedir disculpas a los aficionados tunecinos que fueron numerosos en el estadio hoy. Pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y trataremos de mejorar nuestro desempeño en el futuro".

Los 'Red Devils' están al borde de la clasificación y Túnez tiene solo una oportunidad matemática de avanzar. Dylan Bronn y el capitán Wahbi Khazri anotaron los goles de consolación en el Spartak Stadium.

Sin embargo, Maaloul describió los cambios que, según él, requiere el fútbol tunecino para que las futuras selecciones nacionales compitan en Mundiales.

"Debemos cambiar todo el estilo de vida en nuestro país, porque no está en línea con el fútbol de alto nivel", reveló. "No me estoy dando por vencido, pero tenemos que esperar al menos dos generaciones para obtener la condición física y la fuerza necesarias. Creo que estamos muy, muy lejos del nivel necesario. Necesitamos jugadores profesionales a partir de los 13 o 14 años para mejorar el estándar".

Después de perder su primer partido ante Inglaterra, Túnez necesitaba ganar en Moscú y dejó espacios en defensa para los talentosos delanteros de Bélgica.

"Fuimos un poco ridículos por la forma en que jugamos y el marcador de 5-2", admitió el jefe de Túnez. "Lo hicimos bien en la posesión, pero Bélgica tiene jugadores que pueden marcar la diferencia en cualquier momento, como Hazard o Lukaku".