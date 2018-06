Gol de Baloy: "Sí me emocioné. Se disfrutó mucho el gol. El resultado... la diferencia pudo haber sido más".

Análisis: "Hubo un gol espectacular. Precisión, tácticos y muy buen equipo. Inglaterra, por momentos, no descifró a Panamá. En jugadas de elaboración Inglaterra no anotó. Elaborando no penetró. Seis era mucho. Era muy tenebroso el 5-0 en el primer tiempo. Es tenebroso enfrentar a estos dos rivales: Bélgica e Inglaterra. Panamá, pese a ser tan niño en el fútbol, por momentos, no le descifran cuando se defiende. Hay una diferencia muy grande".

Enseñanza: "Muchas. Tenemos que mejorar mucho en todos los aspectos. En infraestructura, en el torneo de Panamá. Es mucho. Futbolísticamente, no quedamos como locos. Avanzamos en el estilo y en la idea. Vinimos muy vírgenes, pero clasificamos y hay que celebrarlo".

Palabras al técnico inglés: "Que me agradó su equipo. Lo felicité. Me ha tocado enfrentar dos rivales espectaculares. Lindo equipo".

El Mundial: "Tiene capacidad en Alemania. Brasil. España es un gran rival. Suiza hizo tremendo partido. Croacia, con Rakitic y Modric. Hay grandes equipos. Es un Mundial de mucho orden táctico. Lo he disfrutado mucho. Me siento muy contento. Lastima que nos eliminaron".