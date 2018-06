Maradona pide tener una reunión con los jugadores de Argentina

Relacionados Sampaoli dirige entrenamiento de Argentina tras ser ratificado por Tapia

"Me encantaría tener una reunión con ellos, con (Neri) Pumpido, con (Sergio) Goyco(echea), con (Claudio) Caniggia, con (Pedro) Troglio, con el mismo (Daniel) Passarella si quiere venir, con (Jorge) Valdano. Vamos a defender el prestigio, muchachos. Nos costó demasiado estar donde estamos para que venga Croacia, nos haga tres goles y nos vayamos con los brazos cruzados sin que nadie ponga una pierna fuerte", dijo Maradona en su programa "De la mano del Diez", en la venezolana Telesur.

"Hay que respetar lo que yo corrí, viejo (...) yo me la jugué porque sabía que mi vieja me estaba mirando, porque Argentina me estaba mirando", señaló.

Maradona, que se encuentra en Rusia siguiendo las evoluciones de su selección en el Grupo D, criticó en días previos a Jorge Sampaoli e incluso a Sergio Agüero. Ahora, también al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

"Estoy con una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande, porque el que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada así por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda ni España. Pero esto tiene un culpable, y el culpable es el presidente de AFA. Todo el mundo se comió la galletita de que Sampaoli venía con las computadoras, con los drones, con 14 ayudantes y 25 sparrings. Me parece que hay una falta total de autoridad por parte de Tapia", añadió.

Argentina se agarró a la esperanza el viernes luego de que Nigeria ganara 2-0 a Islandia.

Croacia lidera actualmente el Grupo D con seis puntos, seguida de Nigeria, con tres. Islandia y Argentina son tercera y cuarta respectivamente, con uno.

En la última jornada, los sudamericanos necesitan ganar sí o sí a los africanos para ser segundos. A partir de ahí, un empate entre croatas e islandeses o una victoria croata los clasificaría automáticamente a octavos.

En caso de que Islandia ganara, se definiría por la diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 por -3 de los argentinos).