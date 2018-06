Serbia se da festín 5-1 con Bolivia antes de su debut en Rusia-2018

Mitrovic abrió la goleada a los 4 minutos al recoger un tiro de esquina, mientras el segundo en la cuenta del delantero del Fulham inglés llegó a los 23 con un fulminante derechazo. El tercero, a los 57, fue resultado de un tiro desde fuera del área.

La goleada fue estructurada además con las aportaciones del volante del Torino italiano, Adem Ljajic, a los 19, y de Branislav Ivanovic, que a los 42 disparó certero a la puerta inerme del boliviano Guillermo Viscarra.

Los bolivianos alcanzaron el tanto del honor en una jugada individual del volante Jhasmany Campos, que eludió a Dusan Tadic y a Nikola Milenkovic para mellar por única vez, a los 47, la portería serbia.

El partido no tuvo grandes emociones, pero para Serbia fue suficiente apelar a un fútbol simple, pero efectivo, para dominar el juego de principo a fin frente a un sparring timorato y falto de ideas dirigido por el venezolano César Farías.

Al seleccionador Mladen Krstajic le sirvió el partido ante la Verde para llegar de mejor manera física y anímica a su primer partido mundialista ante los ticos, el próximo 17 de junio.

Como es habitual en el equipo balcánico, el ritmo de juego fue impuesto por su capitán Alexander Kolarov (lateral de la Roma, Italia) y su estrella Nemanja Matic (del Manchester United, Inglaterra), remplazado en el segundo tiempo.

El partido en el estadio Merkur Arena de la ciudad de Graz, en Austria, le sirvió a Bolivia para definir su identidad en una monumental crisis futbolística, pues no clasifica a un Mundial desde Estados Unidos-1994.

En su corto periplo internacional, Bolivia cayó 3-0 ante Estados Unidos, en Filadelfia, empató 0-0 con la mundialista Corea del Sur y fue humillada 5-1 por Serbia, en partidos disputados en Austria.

AFP.

