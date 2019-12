Obviamente su principal puerto apunta a los Bravos de Atlanta, equipo con el que subió a las Grandes Ligas y se proyectó como un potencial prospecto hace un par de temporadas.

Su mayor impacto lo tuvo en el 2018, año en que demostró lo que es capaz de hacer con el madero al hombro, tras disparar 19 jonrones y remolcar 76 carreras.

Pero sí Atlanta no es capaz de darle realmente la oportunidad de jugar todos los días, no me extrañaría que el valioso 'infielder' istmeño opte por cambiar de tolda antes de que finalice la campaña 2020.

No perdamos de vista el status actual de Johan, un seguro de vida en cualquier posición del cuadro interior en la Carpa Grande.

El tercera base de los Bravos es una apuesta segura para recibir oferta de un mejor salario en esta temporada baja, detalles en concreto que seguramente conoceremos en el próximo mes.

Por supuesto, su condición de elegible para el arbitraje salarial, le abre las puertas en la opción de ser considerado para un canje o en el mejor escenario tener otros puertos donde llegar en el 2020.

Cuál sería un destino ideal para un Johan Camargo al que su actual novena lo ha mantenido al margen en función de darle más tiempo de juego.

Un grupo de estrellas de las Grandes Ligas, entre ellos el súper bateador venezolano de los Bravos, Ronald Acuña Jr, visitarán Panamá el 11 de enero. Tal vez sería una buena oportunidad para conocer su punto de vista sobre el mejor destino para Johan Camargo.

Por lo pronto, los Bravos siguen analizando las opciones que tienen a la mano para armar un cuadro interior todavía más sólido del que presentaron en el 2019.

Es muy probable que su artillero de poder Josh Donaldson no acepte la oferta que le brindarán los Bravos.

Eso lo sabremos más adelante y así tendríamos un panorama más claro sobre el cotizado 'infielder' istmeño.