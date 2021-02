"Han demostrado ser más completos", admite Koeman

"Nos han superado en la segunda parte, en muchos aspectos del partido han demostrado ser más completos, más físicos y con muchísima más efectividad", dijo Koeman tras el partido.

"Es un equipo hecho, nosotros somos un equipo en transición, hay que aceptarlo, mejorar cosas que nos faltan, claro que es mi responsabilidad pero es normal", añadió el técnico del Barça, que descartó la idea de abandonar el equipo.

"Soy una persona bastante honrada y recta, que acepto una derrota", afirmó Koeman, añadiendo que "si soy una persona que se va muy contento cuando ganamos, también con el resultado como hoy decir que no tengo ganas de seguir es una locura".

"Sé donde estamos, quñe tenemos que cambiar, no estamos al final de este camino, estamos a mitad del camino", consideró el técnico holandés del Barça.

❝En la segunda parte nos han dominado y han tenido mucha efectividad❞. — @RonaldKoemanpic.twitter.com/tSZmNbGX59 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2021

"Es verdad que me voy a casa triste, decepcionado, sobre todo por la diferencia en la segunda parte, pero he dicho varias veces que nos faltan cosas para el alto nivel que se pide en Champions, no quiere decir que no estemos en buen camino, pero hay que ser realista", dijo.

Koeman, que recordó las bajas y la juventud de muchos de sus jugadores, insistió en que "hemos estado a nuestra altura en primer tiempo, pero en físico y personalidad hemos sido superado por el contrario".