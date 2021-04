'La final es importante para el club', afirma el técnico Koeman

"La final es importante para el club, poder ganar un título es algo bonito con la situación del club", dijo Koeman en rueda de prensa, en alusión a las dificultades atravesadas por el Barça durante la temporada.

"Nos hace mucha ilusión ganar este partido tan difícil y ganar un título", afirmó en la misma comparecencia el portero azulgrana, Marc-André Ter Stegen, que recordaba la final de la Supercopa perdida en enero contra el Athletic.

"Tenemos en mente el partido que jugamos aquí (en el estadio de La Cartuja sevillano) hace unos meses y esperemos que no nos vuelva a pasar", dijo Ter Stegen.

"Sabemos que el Athletic es un equipo luchador, fuerte en el balón parado. Hay que frenarlo con nuestras armas eso es lo más importante", afirmó Koeman.

