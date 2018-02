"Me conformaría con no recibir goles en casa. Es un octavo de final igualado, tenemos el 50 por cien y ellos el otro 50 por cien (de opciones de pasar)", consideró Allegri en la rueda de prensa previa al encuentro del Juventus Stadium de Turín (norte de Italia)."No hay que exaltar sus características, hay que jugar con mucha técnica, porque ellos son un equipo muy físico. Habrá que decidir el pase de ronda en Londres. Si queremos pasar a cuartos de final, habrá que conquistar ese pase de ronda en Londres", insistió.En el choque de mañana Allegri no podrá contar con el argentino Paulo Dybala, que sigue recuperándose de un problema muscular, pero el técnico de los turineses subrayó que lo más importante será jugar en equipo."Mañana creo que será importante la prestación del equipo. Será un partido importante, estamos en un buen momento, hay que vivirlo con entusiasmo y con muchas ganas", aseguró.El técnico "bianconero" compareció en rueda de prensa acompañado por el defensa italiano Giorgio Chiellini, quien expresó su admiración por el delantero inglés del Tottenham Harry Kane, actual máximo goleador de la Premier League con 23 dianas."Es un delantero extraordinario, sus estadísticas en el último año lo demuestran y además ha crecido mucho en las últimas temporadas. Seguir mejorando es lo más difícil y él ahora es un delantero completo", afirmó."Tiene esas características que le convierten en uno de los mejores delanteros del mundo. El Tottenham tiene suerte en tenerle porque hay pocos como él", prosiguió.Preguntado sobre si cree que el Juventus sale como favorito en la eliminatoria contra el conjunto inglés, Chiellini siguió la línea de Allegri y aseguró que los dos equipos salen con exactamente las mismas opciones de pasar de ronda.