Andrés Iniesta, feliz por volver a compartir vestuario con David Villa

"Bienvenido a @vissel_kobe, Guaje! Feliz de volver a compartir vestuario contigo", escribió el internacional albaceteño en su cuenta de Twitter junto a una fotografía en la que aparece con el delantero asturiano, que llega al club nipón procedente del New York City de la liga estadounidense.

Bienvenido a @vissel_kobe, Guaje! Feliz de volver a compartir vestuario contigo 😉😊 💪🏻 @Guaje7VillaWelcome to @vissel_kobe Guaje! Happy to play with you again 😉😊 💪🏻 @Guaje7Villapic.twitter.com/a8iBwE3z8U