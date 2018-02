El panameño, que se está poniendo a punto, destacó su presente y reconoció que tiene ansiedad por debutar con los azules.

"Me siento bien, estoy entrenando bien, de a poco voy agarrando lo que quiero y lo que el técnico quiere. He trabajado en varias posiciones en la parte de la mitad de la cancha, dentro y fuera, donde se me necesite estaré a disposición", dijo el volante a CDF.

"Tengo mucha ansiedad. Uno como jugador siempre quiere jugar y ayudar al equipo", explicó.

Sobre la competencia por un puesto en el equipo titular, el ex Godoy Cruz comentó que "cuando el equipo gana, lo mas difícil para uno es entrar. ¿El ambiente? me encanta, me gusta, lo disfruto mucho", cerró.

(Tomado de AS.com)