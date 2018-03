Cooper no ve minutos: “A nadie le gusta ser banca y a Armando Cooper, obviamente, que tampoco le agrada no entrar en los partidos. Pero cuando le toque entrar, de seguro estará preparado”.

Preocupación en Panamá: “Para afrontar sus compromisos, necesita ritmo de competencia y, en este momento, no lo está logrando. Así es muy complicado. Ojalá que los planetas se alineen y pueda jugar en los próximos partidos. Está preparado para hacerlo”.

U de Chile, beneficiada por la ida al Mundial de Cooper: “De números y cifras no voy a hablar, por respeto a las partes. Ustedes saben que la FIFA paga un seguro a los equipos, además de una retribución económica (Cerca de de ocho mil dólares diarios por jugador). Eso es todo lo que le puedo decir”.

Lesiones: “No tiene ningún problema, incluso ahora viajó a Europa con la selección de Panamá para jugar los amistosos ante Dinamarca y Suiza. Está muy feliz por esa oportunidad”.

El técnico de la U decide: “El DT decide a los jugadores que lleva y en eso uno no se puede meter”.

Disputa interna en la U de Chile por Cooper: “En esas cosas no me meto. Son temas de la interna del club y no me corresponde a mí comentarlas”.