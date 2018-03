Los otros tres enfrentamientos de cuartos serán: Leipzig-Marsella; Arsenal-CSKA y Lazio-Salzburgo.

Los partidos de ida se jugarán el jueves 5 de abril y los de vuelta al 12 del mismo mes.

- Programa de los cuartos de final de la Europa League (ida 5 de abril, vuelta 12 de abril):

RB Leipzig - Marsella

Arsenal - CSKA Moscú

Atlético Madrid - Sporting Portugal

Lazio - Salzburgo

- Sorteo de semifinales: 13 de abril

Semifinales: ida el 26 de abril, vuelta el 3 de mayo

Final en Lyon el 16 de mayo

