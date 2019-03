La prematura eliminación del PSG en octavos de final de la Champions por segunda temporada empieza a desencadenar consecuencias en el vestuario del Parque de los Príncipes. La primera puede ser la no continuidad de Dani Alves (de 35 años), cuya influencia en su momento resultara decisiva para convencer a Neymar de que fichara por el club parisino.

Según cuenta Footmercato haciéndose eco de información publicada por Le Parisien, el lateral va a rechazar la oferta de renovación que le propuso el PSG para prolongar su contrato más allá de junio 2019. La propuesta contemplaba la extensión del contrato por una temporada más con opción a una segunda.

El brasileño también tenía la pretensión de incrementar su salario, que ya se encontraba en una de las franjas altas de las nóminas parisinas.

A pesar de su veteranía, Alves de momento no piensa en la retirada y su siguiente destino podría estar en la Premier League, concretamente en el Manchester City.

El brasileño no ha ocultado nunca su deseo de ponerse de nuevo a las órdenes de Pep Guardiola, con quien ya vivió una exitosa etapa en los cuatro años que coincidieron en el Barcelona.

Alves ya estuvo a punto de recalar en el Manchester City en 2017, cuando quedó libre tras finalizar su contrato la breve temporada que militó en la Juventus. Entonces, optó por la capital francesa con la expectativa de formar una dupla con su compatriota Neymar. "Sabía que quería otras cosas y que quería irse del Barcelona.

Conocía sus intenciones desde junio. A los dos nos apasionan los desafíos y las novedades. Le dije a Neymar que era libre de hacerlo. Pero comenzó a dudar cuando se incorporó a la pretemporada con el Barcelona. En ese momento me dije que no podríamos volver a jugar juntos más si no era en el Barcelona. Pero al final funcionó. Vino y estoy muy feliz", comentó Alves en una entrevista en octubre de 2017.

El lateral dejó patente su admiración por Pep en otras declaraciones el pasado mes de noviembre en las que involucraba a Neymar: "Creo que si Neymar hubiera sido entrenado por Guardiola, ya habría hecho cosas mucho más gigantescas. Sin duda, ya habría sido el mejor jugador del mundo, no tengo ninguna duda", decía el zaguero.