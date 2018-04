Guardiola dice que agente de Pogba ofreció al francés al City en enero

"Dije no. No tenemos dinero para comprar a Pogba porque es demasiado caro", declaró Guardiola en conferencia de prensa en la víspera del derbi que podría dar el título de la Premier League al City.

Guardiola también sugirió que Raiola le ofreció a Henrikh Mkhitaryan poco antes de que el centrocampista armenio acabase en el Arsenal, dentro de la operación que llevó al chileno Alexis Sánchez a Old Trafford.

Inmediatamente después, Pogba colgó un mensaje en Twitter con una foto suya levándose la mano a la oreja y el mensaje: "Say what?" ("¿Qué dices?").

Guardiola no ha sugerido que el United estuviese al tanto del ofrecimiento de Raiola, al que hizo único responsable de ello.

De todas maneras, no hay pruebas de que el United hubiese acordado un traspaso al City, después de que el equipo que entrena José Mourinho pagase 102 millones de euros a la Juventus por el traspaso del futbolista galo en 2016.

Guardiola atacó el proceder de Raiola, con el que está enfrentado desde la época en la que otro de sus representados, el sueco Zlatan Ibrahimovic, jugó en el Barcelona entrenador por el técnico catalán (2011).

Tras el reciente fichaje de Ibrahimovic por Los Angeles Galaxy, procedente del Mánchester United, Raiola volvió a acordarse el técnico, al que considera responsable de que el sueco tuviera que abandonar el Barcelona en 2011, un año antes de ganar la Liga de Campeones (un título que el jugador no tiene), llamándole "cobarde", "perro" y "cero".

Ataques a Raiola

"Al final, la gente descubre mis secretos. Soy un mal tipo, un cobarde", dijo con sarcasmo Guardiola este viernes.

"No entiendo por qué soy tan malo. Nunca le hablo, por lo que no tiene ninguna influencia en mi opinión... Pero hace dos meses me ofreció a Mhkitaryan y Pogba para jugar con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hizo este ofrecimiento", se preguntó.

"Si fuera tan malo y él tiene que proteger a sus jugadores, entonces debería saber que no puede ofrecer jugadores a un tipo como yo, que soy un perro", añadió.

El técnico continuó con evidente sorna: "Comparar a alguien con un perro no está bien... se debe respetar a los perros".

Pogba, al que Guardiola describió como un jugador "increíble" está viviendo una temporada decepcionante en el United y sus relaciones con el técnico José Moutinho parecen tensas en algunos momentos.

El entrenador portugués declaró a mediados de marzo que tenía que ser el propio jugador el que explicase su baja forma, descartando que se debiera a las lesiones que sufrió al comienzo de temporada.